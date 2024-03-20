Экс-тренер сборной России назвал лидера национальной команды

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что в национальной команде каждый должен взять роль лидера на себя. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Я думаю, если говорить о лидерах, то это, конечно, Головин, Кузяев, Захарян, Миранчук. В первую очередь это те, кто играет в топ-чемпионатах. А так я вообще считаю, что каждый должен быть лидером, каждый должен на своей позиции показать максимально хорошую игру. В каждом эпизоде должны играть лидеры, каждый игрок должен показывать свой лучший футбол. Это особенно важно в национальной команде», — сказал Газзаев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте 2024 года сборная России проведет два товарищеских матча. 21 марта подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сербии — участником чемпионата Европы 2024 года, а 25 марта — с Парагваем. Оба матча пройдут в Москве.