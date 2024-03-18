«Бавария» готова продать Киммиха летом

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

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По информации источника, «Бавария» готова продать Киммиха в летнее трансферное окно, если поступит подходящее предложение. Кроме того, немецкий полузащитник не исключает возможности переезда и открыт для переговоров с потенциальными работодателями.

Как сообщает журналист, на Киммиха претендуют пять топ-клубов: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал Мадрид» и «Барселона». Некоторые из них уже связались с Киммихом. Также Плеттенберг отметил, что немецкий игрок не рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ».

На данный момент мюнхенская «Бавария» располагается на второй строчке Бундеслиги, отставая от лидирующего «Байера» на 10 очков. В этом сезоне Киммих провел 31 матч, забил один мяч и записал на свой счет восемь голевых передач.