Снейдер рассказал, как Промес раздражал его в сборной Нидерландов

Бывший футболист сборной Нидерландов Уэсли Снейдер рассказал, как игрок московского «Спартака» Квинси Промес раздражал его в расположении национальной команды.

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«Да, я испытывал раздражение к Промесу. Квинси и Мемфис Депай занимались музыкой. Между нашими тренировками. Когда мы играли карты, они включали громкую музыку. Но однажды за день до важного матча из их комнаты доносился громкий тяжёлый рок. Я пошёл к ним — ребята сочиняли песню. Они хотели выпустить её на следующий день. Тогда я сказал им: «Ребята, у нас завтра важная игра. Не надо этим заниматься». Они меня выслушали. Мемфис ушёл от меня в гневе, но на следующий день подошёл и сказал: «Уэс, ты абсолютно прав». Кстати, песня так и не была выпущена в срок», – сказал Снейдер в интервью Veronica Offside.

Напомним, ранее появилась информация, что Промес был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили, наложив запрет на то, чтобы покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса экстрадируют в ближайшее время.