Будущее Дзюбы в «Локомотиве» подвисло

Для продления контракта нужно ещё три результативных действия. Справится?

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14 марта 2024-го – не лучший день в карьере Артёма Дзюбы. «Локомотив» сначала отдал преимущество в кубковом матче с «Балтикой», позволив сопернику сравнять счёт. А потом и уступил в серии пенальти. Один из промахов допустил как раз 35-летний нападающий. Его удар был последним в основной серии и мог всё закончить, но Артём запулил мяч в перекладину. Дальше игроки били до ошибки, и первым её допустил Сергей Пиняев. Получается, неудача для самого опытного и одного из самых молодых игроков команды. Есть в этом какой-то символизм.

Но самое интересное началось после. Как только «Локо» проиграл, включились болельщики. Естественно, у них уже был главный антигерой. Можете не угадывать эту фамилию, когда что-то идёт не по плану – виноват всегда один. Дзюбу сначала освистали, а когда он уходил с поля, то слушал про себя разные оскорбительные кричалки. Естественно, ему не привыкать быть крайним. Хотя получил статус главного подонка в матче с «Балтикой» он не особо заслуженно. По статистике точно не являлся худшим. Но здесь уже ничего не сделать.

Естественно, Дзюба отказался говорить с медиа. И в этот самый момент различные телеграм-каналы стали писать о вреде Артёма для «Локо». Обвиняли в недостаточной физической готовности и в том, что он куда больше сконцентрирован на проектах в YouТube, чем на команде. Понятно, что это реакция не только на неудачу с «Балтикой», но и в целом на рестарт сезона. У «Локомотива» весной поражение от «Динамо» (1:2), ничья с «Сочи» (2:2) и вылет в нижнюю часть Кубка.

Артёма же сначала поддержала команда. Потом выступил представитель игрока Леонид Гольдман.

«К счастью или к сожалению, но Артёму тут не привыкать, он по ходу своей карьеры часто попадал в непростые в моральном плане ситуации. Порой даже в более сложные. Тем не менее он раз за разом с честью из них выходил. Да, он пропустил второй сбор, но индивидуально Артём в это время готовился в Москве, не пропустил ни занятия, не сидел дома без дела и прохлаждался. Это абсолютная ложь, что он снимался в каких‑то шоу, пока команда пахала на сборе: все съёмки прошли заранее, руководство клуба было на базе в это время и всё видело. Все претензии по физической готовности Дзюбы неуместны и не имеют под собой никакой фактической подоплёки».

Вообще, тема с готовностью Дзюбы поднимается последние пять-шесть лет. Многие помнят, что ещё в «Зените» ему было тяжело входить в сезон. Что после летней, что после зимней паузы. Да и он хоть и шуточно, но признавался, что экономит голевой запал на сборах. Потому что реализует его в чемпионате. А во время подготовки к сезону порой лучше себя поберечь.

Дзюба реально пропустил целый сбор. Полторы-две недели без команды – это много. Как бы ты активно ни занимался лично. Даже удивительно, что Михаил Галактионов выпустил игрока в основе на первый матч после рестарта с «Динамо». Правда, по статистике Артём стал одним из худших игроков в составе «Локо». За 45 минут – 0 ударов, только 58% точных передач при семи потерях и одно выигранное единоборство.

Логично, что на «Сочи» Дзюба уже остался в запасе. А вышел тот, кто это место, пожалуй, заслуживал – Тимур Сулейманов. При нём «Локо» забил дважды, но на 57-й минуте форвард отправился отдыхать. Ради нового шанса для ветерана. В этот раз было интереснее: четыре выигранных единоборства и два удара мимо. Лучше для Дзюбы, но не для «Локо», ведь в итоге команда сыграла вничью.

Да, сейчас Дзюба не в идеальной форме. Но уверен: вся нынешняя критика пойдёт ему на пользу. И в эту паузу на матчи сборных он отлично поработает, чтобы в апреле нас удивить. По информации «Чемпионата», Артёму осталось три результативных действия в чемпионате, чтобы обеспечить себе новый годовой контракт с клубом. И нет сомнений, что он своего за оставшиеся 10 матчей в РПЛ добьётся.