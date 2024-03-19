Президент МФЛ рассказал, в чем медиафутбол лучше профессионального

Основатель и президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, в каких аспектах медийный футбол превосходит профессиональный. Он отметил новизну правил и близость МФЛ к молодёжной аудитории.

«Новизна правил, которая делает наш спорт гораздо более смотрибельным. Мы показываем тот же самый классический футбол, но делаем это немного с других ракурсов, с необычными графическими изображениями. Мы делаем это с изменёнными правилами, потому что давным-давно в футбольной среде судачат, что чистое время — это плюс. Что, к примеру, история рандомности, которую мы добавляем посредством [правила] красного мяча, — это тоже история, имеющая больше интереса, нежели классическое восприятие. Для нас зелёный прямоугольник — это сцена. И на ней футболисты — они актёры в хорошем смысле. Кто-то делает свою игру хорошо посредством футбольного мастерства, а кто-то благодаря творческому таланту. И вот этот симбиоз выглядит куда более понятно для молодого поколения, чем классический, например, футбол, который мы привыкли видеть. Или наша история с буллиталити, которая зашла на ура, где элемент монетки, подброшенной для пары бьющих футболистов, всегда добавляет мандраж. Ты не знаешь: будешь бить пенальти, или придётся делать выход один на один и обыгрывать вратаря. Есть пресс-конференция с абсолютно доступным, открытым языком. Участники лиги не стесняются выражать эмоции, высказывать мнение или обсуждать различные эпизоды. Это всё делает футбол немножко другим, более близким для молодой аудитории. Именно на неё мы ориентируемся, плюс, естественно, формат шоу», — сказал Николай Осипов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».