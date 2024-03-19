Болельщики, не увидевшие Месси в матче со сборной Гонконга, получат компенсацию

Болельщикам, которые приобрели билеты на выставочный матч между «Интер Майами» и сборной Гонконга, выплатят компенсацию в размере 50% от стоимости билета, сообщает Agence France-Presse в социальной сети X (ранее Twitter). Напомним, фанаты выражали недовольство тем, что нападающий американской команды Лионель Месси не принял участия в этой встрече.

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По информации источника, компенсация будет положена тем, кто откажется от какого-либо судебного разбирательства с организаторами матча. Товарищеская игра между «Интер Майами» и сборной Гонконга состоялась в начале февраля. На трибунах присутствовали 38 323 зрителя, Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за повреждения. Примечательно, что минимальная цена за билет на этот матч составляла € 115.