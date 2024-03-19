Юношеская сборная России по футболу U‑18 проведет три матча с турецкими клубами

Юношеская сборная России (игроки до 18 лет) проведет три товарищеских матча с турецкими клубами, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

© РФС

Национальная команда прибыла в Стамбул на учебно‑тренировочный сбор, который продлится до 26 марта. Для участия в сборе тренерский штаб команды вызвал 22 футболиста

В Турции сборная России сыграет с «Бешикташем» (22 марта), «Галатасараем» (23 марта) и клубом «Фатих Карагюмрюк» (25 марта).