Юношеская сборная России по футболу U‑18 проведет три матча с турецкими клубами

Юношеская сборная России по футболу U‑18 в марте проведет три матча с турецкими клубами
Юношеская сборная России (игроки до 18 лет) проведет три товарищеских матча с турецкими клубами, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Национальная команда прибыла в Стамбул на учебно‑тренировочный сбор, который продлится до 26 марта. Для участия в сборе тренерский штаб команды вызвал 22 футболиста
В Турции сборная России сыграет с «Бешикташем» (22 марта), «Галатасараем» (23 марта) и клубом «Фатих Карагюмрюк» (25 марта).
— Что касается соперников, то, конечно, хотели бы сыграть на уровне сборных, но в целом довольны и тем, что нам будут противостоять ведущие клубы Турции. У соперников будут играть футболисты на 1–2 года старше, то есть молодежные команды, — сказал старший тренер российской сборной Денис Первушин.