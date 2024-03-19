«Гранада» объявила об увольнении главного тренера.

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Клуб из Андалусии расторг контракт с Александером Мединой.

Уругвайский специалист руководил командой с ноября 2023 года. При нем «Гранада» провела 17 матчей, в которых одержала 1 победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

Клуб занимает 19-е, предпоследнее, место в турнирной таблице Ла Лиги. На его счету 14 очков после 28 туров.