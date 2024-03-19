16-летний нападающий «Барселоны»: мы дадим бой мадридскому «Реалу»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал заявил, что «сине-гранатовые» собираются бороться за победу в чемпионате Испании нынешнего сезона до самого конца.

© Чемпионат.com

«Мы будем там. Если выиграть (титул. — Прим. «Чемпионата) не удастся, пусть знают, что мы рядом, чтобы лишить их всех возможных очков. Мы дадим „Реалу“ бой. Во всех турнирах, в которых мы принимает участие, можно мечтать о победе. А если есть шансы одержать её, то можно и выиграть», — приводит слова Ямала испанское интернет-издание Marca.

Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист провёл за сине-гранатовых 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн. «Барселона» после 29 туров Ла Лиги располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь очков.