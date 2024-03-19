Кафанов назвал российского вратаря, способного быть на ведущих ролях в Европе

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов способен быть на ведущих ролях в чемпионатах европейских стран.

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Сафонов вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая.

— Лунев, Лодыгин играют в зарубежных клубах. Кто еще из ребят способен быть на ведущих ролях в Европе?

— В первую очередь — Матвей Сафонов, — сказал Кафанов «Матч ТВ».

Учебно‑тренировочный сбор сборной России стартовал в Новогорске 14 марта. Матч со сборной Сербии состоится 21 марта, игра с командой Парагвая — 25 марта. Обе встречи пройдут на «ВТБ Арене» в Москве.

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет товарищеские матчи сборной России. Игру с Сербией смотрите 21 марта начиная с 18:30 (мск).