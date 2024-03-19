Стадион Медиалиги могут назвать в честь умершего игрока «Амкала»

Создатель и президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, на какой стадии находится строительство стадиона для медийного первенства. Также он отметил, что назвать новую арену Медиалиги могут в честь умершего футболиста «Амкала» Никиты «Финито» Куриленко.

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