Сын Ловчева рассказал, как отец не позволил ему тренироваться с ЦСКА

Бывший футболист Евгений Ловчев-младший, сын ветерана «Спартака» Евгения Ловчева-старшего, рассказал, как отец запретил ему тренироваться с ПФК ЦСКА. По словам экс-игрока, он уже приехал на тренировку армейцев, откуда его в скором времени и забрал отец.

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«Я занимался в «Спартаке» и подумал, что надо идти куда-то дальше. У меня друзья решили переходить в ЦСКА. Тогда мы пошли вчетвером на тренировку в ЦСКА. Папа пришёл, спросил у мамы, где я. Она ответила, что на тренировке. Он хотел меня забрать, а потом узнал, что я вообще не в Сокольниках. В итоге он поехал и забрал меня с тренировки, а потом сказал: «Как ты себе это представляешь, что ты в ЦСКА?!» — приводит слова Ловчева-младшего «РБ Спорт».

Напомним, Евгений Ловчев-старший становился золотым, серебряным и бронзовым призёром чемпионата СССР в составе московского «Спартака».