Стало известно имя главного претендента на замену Осимхену

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис видит замену нападающему Виктору Осимхену, который с наибольшей вероятностью покинет неаполитанский клуб грядущим летом, в форварде «Фейеноорда» Сантьяго Хименесе. Об этом сообщает AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, в «Наполи» смирились с тем, что им не удастся удержать в клубе нигерийского нападающего и определили Хименеса в качестве наиболее подходящей замены для него. Подчёркивается, что «Наполи» готов заплатить за 22-летнего футболиста € 50 млн, в которые его оценивает «Фейеноорд».

Напомним, в нынешнем сезоне Хименес принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.