Умер спортивный комментатор Василий Уткин

Известный журналист, спортивный комментатор Василий Уткин скончался на 53-м году жизни. Об этом пишет «Чемпионат».

Предварительная причина смерти Василия Уткина — тромбоэмболия лёгочной артерии — у него оторвался тромб. Сегодня журналиста экстренно госпитализировали, но спасти не смогли, пишет Telegram-канал Mash.

«Вася Уткин — умер. Что-то с сердцем», — отметил инсайдер Иван Карпов. «Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами», — уточнили в ФК «Эгриси».

Информацию о смерти Уткина подтвердили журналисты Андрей Панков и Грант Гетадарян. Дата и место похорон пока не называются.

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Перед смертью Василий Уткин страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября 2023-го у него диагностировали атеросклероз.

Вес комментатора временами достигал 200 кг, и врачи настоятельно советовали ему экстренно садиться на диету и начинать худеть. Из-за явных проблем с весом начались осложнения сердечно-сосудистой системы.

Василий Уткин получил известность благодаря работе на телеканалах «НТВ» и «НТВ-плюс». В последнее время он занимался блогерской деятельностью, а также развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».