Карпин считает, что матч против Сербии будет одним из самых сложных

Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин оценил следующего соперника национальной команды по товарищескому матчу. Его слова передает "Спорт-Экспресс". "Если сравнивать предыдущие матчи, то надо смотреть на уровень сопротивления. Уровень сопротивления с Кубой и Камеруном был разный. Много зависит от этого. Понятно, что матч с Сербией будет одним из самых сложных матчей. Но чем сложнее, тем интереснее. Хотя не считаю, что Парагвай сильно слабее", - сказал Карпин. 21 марта сборная России на "ВТБ Арене" сыграет со сборной Сербии - участником чемпионата Европы 2024 года. Начало матча в 20:00 по московскому времени. 25 марта команда Валерия Карпина в Москве примет сборную Парагвая. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.