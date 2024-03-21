Ахметов заявил, что его удивило увольнение Ивича из «Краснодара»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов отметил, что его удивило увольнение сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

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Зимой Ахметов расторг контракт с «быками» и перешел в петербургскую команду. В прошлую среду «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем, этот пост занял Мурад Мусаев. За день до этого команда потерпела поражение от подмосковных «Химок» в матче первого этапа ¼ финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России со счетом 0:2 и завершила выступление в турнире. «Краснодар» после зимней паузы в МИР РПЛ также упустил лидерство в таблице.

— Удивила ли отставка Ивича?

— Да, удивила. Но это внутреннее дело клуба. Они знают, что происходит и что нужно для них, — передает слова Ахметова корреспондент «Матч ТВ».