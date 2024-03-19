Карпин и игроки сборной РФ по футболу почтили память Уткина минутой молчания

Игроки сборной России по футболу и главный тренер Валерий Карпин почтили память легендарного телекомментатора Василия Уткина минутой молчания после окончания ток-шоу «Сильные вместе: разговор со сборной». Об этом пишет ТАСС.

Уткин скончался во вторник в возрасте 52 лет. Предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии. Он был экстренно госпитализирован, но спасти врачи его не смогли, несмотря на то, что один раз им удалось реанимировать комментатора.

Умер спортивный комментатор Василий Уткин

Журналист Георгий Черданцев напомнил, что «Вася Уткин изменил язык спортивного комментария», стал комментировать турниры первым в постсоветское время на ярком, современном, изысканном русском языке.

Ранее Карпин рассказал, что шокирован известием о смерти Уткина. Он отметил, что комментатор был умным, начитанным, образованным, понимающим человеком, хорошим другом.