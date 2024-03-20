Головин вошел в топ‑20 рейтинга самых дорогих игроков Лиги 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в топ‑20 обновленного рейтинга самых дорогих футболистов чемпионата Франции по версии портала Transfermarkt.

Стоимость россиянина оценивается в 30 миллионов евро, как и его одноклубника Фоларина Балогана, а также полузащитника «Пари Сен‑Жермен» Фабиана Руиса.

Девять из 10 мест в рейтинге занимают футболисты «ПСЖ»: Килиан Мбаппе (€180 млн), Ашраф Хакими (€65 млн), Усман Дембеле (€60 млн), Нуну Мендеш (€60 млн), Мануэль Угарте (€60 млн), Уоррен Заир‑Эмери (€60 млн), Рандаль Коло‑Муани (€60 млн), Маркиньос (€55 млн), Гонсалу Рамуш (€50 млн), 50 миллионов евро стоит форвард «Лилля» Джонатан Дэвид.

27‑летний Головин в нынешнем сезоне сыграл в 25 матчах за «Монако» во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.