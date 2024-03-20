Франческо Тотти заявил, что больше никогда не вернётся в «Рому»

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти ответил на вопрос о том, мог бы он вернуться в римский клуб на одну из руководящих должностей.

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«Я никогда не вернусь. Вы мне задаете этот вопрос каждый раз. Я больше не вернусь», — приводит слова Тотти Cult of Calcio в соцсетях.

Напомним, в период с 2017 по 2019 год Тотти работал в качестве директора «Ромы». Франческо выступал за римский клуб с сезона-1992/1993 по сезон-2017/2018. За этот период итальянский футболист принял участие в 783 играх во всех турнирах, в которых отметился 307 голами и 209 результативными передачами.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 29 матчей.