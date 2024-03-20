Тьерри Анри высказался о перспективах Мбаппе выиграть «Золотой мяч»

Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Тьерри Анри считает, что Килиан Мбаппе получит «Золотой мяч» в том случае, если выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ» в текущем сезоне.

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Ранее сообщалось, что 25‑летний Мбаппе уведомил руководство «ПСЖ», что покинет команду по окончании сезона. По данным СМИ, летом Мбаппе перейдет в «Реал» на правах свободного агента. В четвертьфинале Лиги чемпионов парижане встретятся с испанской «Барселоной».

— Думаю, если Килиан будет стабильно выступать как Роналду и Месси до 35 лет, тогда ничто не помешает ему стать одним из пяти лучших футболистов всех времен. Если Килиан выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ», тогда станет неоспоримым обладателем «Золотого мяча», — сказал Анри, слова которого в соцсети приводит MbappeEra.

Анри стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 1998 году, Мбаппе привел французов к победе на мундиале в 2018 году. Также Анри (2006) и Мбаппе (2022) по разу проиграли в финалах чемпионатов мира.