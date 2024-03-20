«Арсенал» объявил о подписании нового контракта с защитником Томиясу

Футбольный клуб «Арсенал» объявил о продлении соглашения с японским футболистом Такэхиро Томиясу. Отмечается, что защитник заключил долгосрочный контракт.

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Напомним, ранее появилась информация, что Такэхиро свяжет своё будущее с «канонирами» до конца июня 2028 года. Томиясу перешёл в «Арсенал» из «Болоньи» в 2021 году. В нынешнем сезоне защитник провёл за «канониров» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.

«Арсенал» после 28 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Микеля Артеты сыграет с «Челси».