В ЦСКА сообщили, что «Удинезе» закрыл долг по трансферу Бийола
Итальянский «Удинезе» закрыл долг по трансферу словенского защитника Яки Бийола из московского ЦСКА. Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в телеграм-канале.
«Долг «Удинезе» за трансфер Яки Бийола перед нами целиком закрыт, итальянским клубом выплачена вся сумма трансфера. Важно также отметить, что в рамках найденных клубами решений были закрыты, в свою очередь, и все наши финансовые обязательства по Роше и Мойзесу, которые ранее оставались открытыми перед нашими португальскими и бразильскими партнёрами», — написал Брейдо.
Кроме этого, он отметил, что ЦСКА находится в контакте с юристами «Вест Хэм Юнайтед» по поводу выплат за полузащитника Николу Влашича. По словам Брейдо, после положительного решения футбольного трибунала ФИФА сейчас обе стороны должны быть заинтересованы в разрешении спора во внесудебном порядке.
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