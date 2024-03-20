Точилин назвал команду РПЛ, которую раскупят летом

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о том, какую команду Российской Премьер-Лиги раскупят в летнее трансферное окно. По его мнению, большое количество продаж ожидает самарские «Крылья Советов». Однако Точилин подчеркнул, что воспитание и продажа игроков является философией клуба, поэтому ситуация для «Крыльев» будет вполне привычная.

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«Первая команда, которая приходит на ум, — это Самара. В «Крыльях», наверное, собрано больше всего молодых футболистов, и философия клуба заточена на то, чтобы развивать, подводить и продавать игроков. С учётом их взаимоотношений с агентом Андреевым, футболистов продвигают в более статусные клубы РПЛ. Сейчас у них такая стратегия, если поставят другую задачу — бороться за высокие места, то не будут отпускать игроков», — приводит слова Точилина Legalbet.

Напомним, после 20 туров чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который выигрывал РПЛ в пяти последних сезонах.