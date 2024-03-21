Президент Бразилии раскритиковал освобождение Алвеса под залог

Президент Бразилии раскритиковал освобождение Дани Алвеса под залог.

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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней Сторона футболиста обжаловала решение.

После этого Алвес попросил освободить его из тюрьмы до вступления приговора в силу, и суд Барселоны решил выпустить его под залог в размере 1 млн евро. При этом у Алвеса заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

Выступая на мероприятии по случаю 44-й годовщины с момента основания бразильской Партии трудящихся, глава государства назвал освобождение Алвеса под залог «несправедливостью, о которой нельзя молчать».