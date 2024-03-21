Президент Бразилии раскритиковал освобождение Алвеса под залог

Президент Бразилии о выходе Алвеса под залог: «Несправедливость, о которой нельзя молчать. Деньги не могут искупить преступление, которое совершает мужчина, насилуя женщину»
Президент Бразилии раскритиковал освобождение Дани Алвеса под залог.
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней Сторона футболиста обжаловала решение.
После этого Алвес попросил освободить его из тюрьмы до вступления приговора в силу, и суд Барселоны решил выпустить его под залог в размере 1 млн евро. При этом у Алвеса заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде.
Выступая на мероприятии по случаю 44-й годовщины с момента основания бразильской Партии трудящихся, глава государства назвал освобождение Алвеса под залог «несправедливостью, о которой нельзя молчать».
Сейчас мы видим, что Дани Алвес может быть освобожден, если заплатит. В детстве, когда я жил в Пернамбуку, я узнал, что люди говорят так: «Того, у кого есть 20 миллионов реалов, не арестуют». И мы видим, что эта тенденция сохраняется. Деньги, которые есть у Дани Алвеса, деньги, которые кто-то может ему одолжить, не могут искупить преступление, которое мужчина совершает по отношению к женщине, совершая изнасилование. Сексом занимаются двое, и это должно происходить по обоюдному согласию. В данном случае было преступление», – сказал Луис Инасио Лула да Силва.
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