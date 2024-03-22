Агент Головина ответил, были ли у игрока проблемы с отъездом в сборную России

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина, оценил выступление своего клиент в товарищеском матче с Сербией. Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 4:0 в пользу российской команды. Также Клюев ответил на вопрос, были ли у Головина проблемы в «Монако» перед поездкой в Россию.

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«Вся наша сборная сыграла очень хорошо и достойно, Саша провел очень хороший матч. Улучшит ли этот матч его позицию в клубе? У Саши и так хорошая позиция в клубе — он один из лидеров «Монако». Были ли какие-то проблемы у Александра перед отъездом в Россию? Нет, не было», — приводит слова Клюева «Спорт День за Днём».

Напомним, 25 марта сборная России проведёт ещё один товарищеский матч, соперником станет Парагвай.