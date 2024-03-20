Сербский футболист Тадич отметил в сборной России игрока "Монако" Головина

Сборная России является сильной командой, в составе которой есть хорошие футболисты, в их число входит полузащитник "Монако" Александр Головин. Такое мнение журналистам высказал капитан сборной Сербии Душан Тадич.

"Мы посмотрели видео с последними играми сборной России, - сказал Тадич. - Это прекрасная команда как индивидуально, так и командно. Они хотят доказать свою состоятельность, они завтра ее покажут, это сильная команда. В команде есть такие отличные игроки, как Александр Головин. Для нас предстоит серьезное испытание".

Матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта на "ВТБ-Арене" в Москве. Начало - 20:00 мск.