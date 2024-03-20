Четыре игрока сборной Англии пропустили тренировку перед матчем с Бразилией

Нападающие Гарри Кейн, Букайо Сака, а также полузащитники Коул Палмер и Джордан Хендерсон не принимали участие в командной тренировке сборной Англии перед товарищеским матчем с Бразилией. Об этом сообщает Evening Standard.

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По информации источника, игроки пропустили тренировку сборной в среду, поскольку занимались в тренажерном зале.

Причина, по которой Сака, Палмер и Хендерсон придерживаются индивидуальных программ, остается неясной. Кейн не сможет принять участие в полноценной тренировке после того, как получил травму лодыжки в результате столкновения со штангой во время матча 26-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Дармштадтом» (5:2).

В субботу, 23 марта, сборная Англии примет Бразилию на «Уэмбли», а в следующий вторник, 26 марта, на том же стадионе встретится с Бельгией.