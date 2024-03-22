В РФС сообщили о давлении на сербов и попытке сорвать матч с Россией

Несколько стран оказывали на Сербию сильное давление, чтобы она отказалась от товарищеского матча со сборной России, заявил журналистам президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. По его словам, восточноевропейская республика показала, что такое настоящее партнерство.

Хочу поблaгодaрить их зa то, что этот матч состоялся. Ряд стрaн окaзывали сильное дaвление нa них, чтобы не было этого визитa и игры. Но они молодцы, вот что знaчит нaстоящее пaртнерство. Это очень важно для российского футбола, что мы провели этот матч, — приводит слова Дюкова РИА Новости Спорт.

Сборная и клубы России были отстранены от участия в международных соревнований в 2022 году решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная России разгромила Сербию

Товарищеская игра сборных России и Сербии в Москве закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Голы оформили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90+1). Сербы с 21-й минуты матча играли в меньшинстве из-за удаления защитника Милана Гайича из ЦСКА. На «ВТБ Арене» 25 марта состоится еще одна товарищеская встреча с командой Парагвая.

Перед матчем сборных России и Сербии по футболу объявили минуту молчания в память о комментаторе Василии Уткине. Спортивный журналист скончался 19 марта на 53-м году жизни. Перед товарищеской игрой болельщикам также показали видеоролик с нарезкой ярких комментариев Уткина.

Кроме того, певец Григорий Лепс исполнил композицию «Родина-мать», а Пелагея спела гимн России. Матч с Сербией стал для российской команды первым с ноября 2021 года против европейской сборной.