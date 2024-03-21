Появились новые подробности об иске к бывшему заводу Hyundai на 177,8 млн рублей

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней. Сторона футболиста обжаловала решение.

После этого Алвес попросил освободить его из тюрьмы до вступления приговора в силу, и суд Барселоны решил выпустить его под залог в размере 1 млн евро. При этом у Алвеса заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

Бывший министр равенства Испании Ирен Монтеро отреагировала на освобождение бразильца: «Влиятельные люди могут купить свободу, женщины не защищены. Нужно феминистическое и равное правосудие».

«Нет, Ирен. Если Алвес выйдет сегодня на свободу, то потому, что судья видит противоречия в версии жертвы. Следующий шаг – доказать невиновность в суде», – написал брат футболиста Ней Алвес в соцсети.

Он также выложил в сторис два скриншота приговора, подписав их: «Даниэль невиновен» и «Весь мир пожалеет о жестокости по отношению к нему».

Президент Бразилии о выходе Алвеса под залог: «Несправедливость, о которой нельзя молчать. Деньги не могут искупить преступление, которое совершает мужчина, насилуя женщину»

А что Алвес? Освободят под залог в 1 млн евро, убирали из легенд «Барсы», были слухи о самоубийстве