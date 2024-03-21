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Бывший игрок «Спартака» рассказал, в каком случае Карпин покинет сборную России

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин понимает, что быть тренером национальной команды является большой честью.

Экс-игрок «Спартака» рассказал, в каком случае Карпин покинет сборную России
© РИА Новости
«Большая честь быть тренером сборной. Карпин это понимает. Он полностью выкладывается. Он напишет заявление об уходе, если у него будет усталость или будет не до конца выкладываться», — сказал Гладилин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

25 марта сборная России примет Парагвай в Москве.

В прошлом году россияне провели шесть товарищеских игр.

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