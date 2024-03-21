В РФС не довольны посещаемостью на матчах чемпионата России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об уровне посещаемости чемпионата России после введения системы Fan ID.

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«Посещаемость нас не устраивает. Тут были свои обстоятельства: и пандемия, и Fan ID, но при организации работы с болельщиками эти показатели должны расти. Наша задача – постоянно мотивировать и тормошить клубы. Принимать стратегии, понимать, что можно сделать для болельщиков», - приводит слова Митрофанова «Чемпионата».

20-й тур РПЛ стал третьим по наименьшему числу зрителей в текущем сезоне (в среднем 8894 зрителей на матче). Меньше было только в 17-м (6968) и 8-м (8417) турах.

30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий c июня 2022 года. На данный момент карта болельщика требуется лишь для посещения матчей РПЛ. На соревнования других видов спорта закон не распространяется.

Паспорт болельщика начал работать, начиная с весенней части сезона-2022/23 паспорт болельщика требуется для посещения всех матчей РПЛ, а также суперфинала Кубка России.