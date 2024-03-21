В РФС не довольны посещаемостью на матчах чемпионата России

В РФС не довольны посещаемость на матчах чемпионата России
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об уровне посещаемости чемпионата России после введения системы Fan ID.
«Посещаемость нас не устраивает. Тут были свои обстоятельства: и пандемия, и Fan ID, но при организации работы с болельщиками эти показатели должны расти. Наша задача – постоянно мотивировать и тормошить клубы. Принимать стратегии, понимать, что можно сделать для болельщиков», - приводит слова Митрофанова «Чемпионата».
20-й тур РПЛ стал третьим по наименьшему числу зрителей в текущем сезоне (в среднем 8894 зрителей на матче). Меньше было только в 17-м (6968) и 8-м (8417) турах.
30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий c июня 2022 года. На данный момент карта болельщика требуется лишь для посещения матчей РПЛ. На соревнования других видов спорта закон не распространяется.
Паспорт болельщика начал работать, начиная с весенней части сезона-2022/23 паспорт болельщика требуется для посещения всех матчей РПЛ, а также суперфинала Кубка России.