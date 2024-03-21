Московское «Динамо» подписало соглашение с сербским клубом ОФК

Московское «Динамо» подписало договор о сотрудничестве с сербским футбольным клубом ОФК из Белграда, передает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

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Согласно договору клубы будут сотрудничать на уровне главных команд, возможно проведение товарищеских матчей и совместное участие в международных турнирах. Также клубы будут обмениваться опытом между тренерами, в организации тренировочного процесса, а также в области маркетинга, коммерции, медицины, реабилитации, восстановления, спортивного питания и организации безопасности при проведении спортивных соревнований.

Помимо этого, «Динамо» и ОФК будут сотрудничать на уровне детско‑юношеского футбола. Академии двух клубов будут прорабатывать участие детско‑юношеских команд в международных турнирах.

Договор между клубами подписан в центре Москвы в «Доме Динамо». Срок договора не разглашается.

ОФК был основан в 1911 году и является пятикратным чемпионом Югославии. На данный момент клуб выступает в первой сербской лиге и занимает первое место в турнирной таблице.