"Зенит", "Локомотив" и "Спартак" оштрафованы по итогам матчей Кубка России

Московские "Спартак" и "Локомотив", а также петербургский "Зенит" оштрафованы КДК РФС по итогам матчей Кубка России. "Зенит" оштрафован на 80 тысяч рублей за использование зрителями пиротехнических изделий и скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений. "Спартак" оштрафован на 10 тысяч рублей за использование зрителями пиротехнических изделий.

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"Локомотив" оштрафован на 30 тыс. руб. за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений - сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, что "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с общим счетом 2:1 (0:1, 2:0). Московский "Спартак" выиграл у "Оренбурга" в этой же стадии турнира (3:2 - общ.) и сыграет с командой Сергея Семака в полуфинале Кубка России. "Локомотив" уступил калининградской "Балтике" в серии послематчевых пенальти (1:1, 6:7 - пен.) и вылетел в сетку Пути регионов, где сыграет с екатеринбургским "Уралом". "Сине-бело-голубые" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 40 очков, "красно-белые" занимают шестую строчку с 31-м очком, "железнодорожники" располагаются на пятом месте с 32-мя очками.