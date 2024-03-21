Сборная России с разгромным счетом обыграла Сербию

Сборная России с разгромным счетом обыграла в товарищеском матче команду Сербии. Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 4:0.

Три главных факта

1. Защитник сборной Сербии и ЦСКА Милан Гайич получил прямую красную карточку на 21-й минуте матча. 28-летний футболист схватил за руку защитникасборной России Даниила Хлусевича, из-за чего россиянин потерял равновесие и упал на газон. Судьи изначально зафиксировали офсайд у сборной России, однако после консультаций с ВАР было определено, что положения вне игры не было, после чего главный арбитр Арда Кардешлер удалил Гайича с поля и назначил пенальти в пользу сборной России, который реализовал полузащитник Антон Миранчук.

2. Нападающий сборной России и «Зенита» Иван Сергеев забил гол на 90+1 минуте игры. Для форварда это первый гол за национальную команду. При счете 3:0 полузащитник сборной России Арсен Захарян отправил мяч в сетку ворот, однако после консультаций с ВАР, главный арбитр отменил гол из-за офсайда.

Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голом на 55-й минуте этой встречи. В последний раз 28-летний спортсмен забивал за сборную России в июня 2021 года в матче чемпионата Европы-20202 против Финляндии (1:0).

3. Сборная России продлила безпроигрышную серию до пяти матчей подряд. В последний раз россияне проиграли молодежной сборной Египна в товарищеском матче 11 сентября.

Товарищеский матч

Россия – Сербия – 4:0

Голы: Миранчук, пенальти 22 (1:0), Осипенко, 32 (2:0), Миранчук Ал., 55 (3:0), Сергеев, 90+1 (4:0).

Красная карточка: Гайич, 21 (прямая красная карточка).