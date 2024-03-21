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Болельщик выбежал на поле во время матча России и Сербии

Во время товарищеского матча между сборными России и Сербии на поле по неизвестным причинам выбежал болельщик. В связи с этим игра была остановлена на некоторое время, пишет «Газета.Ru».

Болельщик выбежал на поле во время матча России и Сербии
© РИА Новости

Инцидент произошел на 69-й минуте матча.

Стюарды попытались догнать и остановить фаната, но это им не удалось. В итоге нарушитель сам подошел к сотрудникам охраны и сдался.

Журналисты отметили, что происшествие не отразилось на ходе игры. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Сборная России разгромила Сербию

В Москве 25 марта пройдет встреча сборной России с командой Парагвая.

Футбол
Иван Сергеев
Максим Осипенко
Антон Миранчук
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