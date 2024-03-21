Дюков: удаление сербов убило игру с Россией в самом начале матча

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что удаление защитника сборной Сербии Милана Гаича на 21-й минуте товарищеского матча с Россией (4:0) негативным образом отразилось на дальнейшем ходе встречи.

© Чемпионат.com

«Судья действовал по правилам. Но удаление практически убило интригу в самом начале матча», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, на 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.