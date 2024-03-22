Делегация РФС посетит ближайший конгресс ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что делегация России примет участие в ближайшем конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА). Конгресс состоится 17 мая в Бангкоке (Таиланд).

© Чемпионат.com

«Делегация РФС посетит конгресс ФИФА в мае», — приводит слова Александра Дюкова информационное агентство ТАСС.

Напомним, в 2024 году делегация РФС уже успела посетить конгресс УЕФА в Париже (Франция). Российские клубы и сборные по-прежнему отстранены от международных турниров ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Отстранение длится с февраля 2022 года. С тех пор сборная России играла лишь товарищеские матчи. Аналогичная ситуация наблюдается и во многих других видах спорта.