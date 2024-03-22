Товарищеский матч между сборными России и Сербии, который прошел в Москве и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев, сербские СМИ оценили как «полный разгром». Самые интересные статьи сербских изданий, посвященные этому матчу, в материале «Рамблера».

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» 21 марта. Сборная Сербии стала первым соперником сборной России из УЕФА с начала отстранения российских футболистов. При этом сербы напрямую отобралась на Евро-2024.

Сербские издания отмечают, что начало матча было «спокойным и ровным», однако затем произошло то, что «сломало игру» сборной страны.

«Новости» обратили внимание на то, что Милан Гаич был удален уже на 19-й минуте, получив красную карточку, и «более часа команда Драгана Стойковича имела на поле меньше игроков против жаждущего проявить себя на международной арене соперника».

При этом журналисты подчеркнули, что матч прошел в «по-настоящему братской атмосфере».

«Урок придется усвоить: в современном футболе любая невнимательность должна быть оплачена. Шанс исправить ситуацию есть уже через три дня, против Кипра. Все это в рамках подготовки к чемпионату Европы этого года, где Сербия сыграет впервые после двух десятилетий отсутствия», - говорится в статье.

О том, что разгром 4:0 был завершен «заслуженным» голом россиян, пишет «Политика».

Мостовой высказался о матче Россия — Сербия

«Россияне заслужили этот гол, Закарян и Сергеев разрушили нашу защиту и поставили точку в этой игре», - констатировали журналисты.

А издание Kurir в статье под заголовком «Полный разгром Сербии в Москве: Россия сломала Pixie Eagles, безрассудство Гаича разрушило матч!» отмечает, что «русские прекрасно знали, как использовать свое численное преимущество».