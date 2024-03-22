В сборной России объяснили, почему Сафонов вернулся в клуб после матча с Сербией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер Матвей Сафонов покинул расположение национальной команды после товарищеского матча с Сербией. Ранее стало известно, что Сафонов возвращается в расположение «Краснодара».

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«Матвей своё дело сделал, блестяще отыграл полный матч. Мы поблагодарили его за это. В следующем матче хотим дать возможность проявить себя другим вратарям», — приводит слова Виталия Кафанова официальный сайт РФС.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.