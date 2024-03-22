Заместитель министра спорта РФ высказался о клубах из новых регионов

Заместитель министра спорта РФ высказался о клубах из ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья.

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Весной этого года под эгидой министерства спорта РФ стартует объединенный чемпионат лиги «Содружество». В нем принимают участие команды из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

– Какие перспективы интеграции футбольных клубов новых регионов РФ в российский чемпионат?

– Они уже интегрированы, создана лига «Содружество». В связи с долгим перерывом, когда они не были в футбольной семье, нужно планомерно включать их, поэтому создана такая лига, через которую будет идти интеграция в нашу большую футбольную семью. В этом плане проблем нет. В конце месяца в Севастополе пройдет большое объединяющее мероприятие. Думаю, задача по этому вопросу будет выполнена. В первую очередь это дает возможность нашим маленьким детишкам получить навыки, мастерство и выйти на большую футбольную арену.

– В правовом поле не сложно ли будет интегрировать эти клубы именно в профессиональные лиги России?

– Не берусь отвечать за РФС. Надо отдать должное РФС, они очень много позитивного делают в этом плане. Я выскажу свое мнение. То, что думают УЕФА и ФИФА по этому поводу, – это их проблемы. Люди в новых регионах – это граждане Российской Федерации, и по конституции они имеют все те же права, как и мы с вами. Поэтому нет никаких юридических оснований запрещать им выступать. Сделать это нужно с учетом всех правил и регламентов, но не нарушая конституционные права граждан РФ, – сказал Одес Байсултанов.