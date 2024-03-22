Глушаков назвал чемпионат Армении "своеобразным"

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал об адаптации в армянской команде. В этот клуб Глушаков перешел в феврале на правах свободного агента.

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«Адаптация в «Урарту» прошла хорошо, чувствую себя отлично. Если ли различие между РПЛ и чемпионатом Армении? Здесь немного своеобразный чемпионат, практически через каждые четыре дня игра. Поэтому нет времени тренироваться», — приводит слова Глушакова «СЭ».

В составе «Урарту» Глушаков провел 4 матча (3 — в чемпионате Армении, 1 — в Кубке Армении), результативными действиями не отметился.

В чемпионате Армении выступают 10 команд. «Урарту» после 25-ти туров располагается на 4-м месте с 39 очками. От лидера «Пюника» команда Глушакова отстает на 16 очков.

Глушаков выступал за московский «Спартак», «Локомотив», «Химки», «Ахмат», «Пари НН», костромской «Спартак». В сборной России Глушаков провел 57 матчей и забил 5 голов.