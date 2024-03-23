«Зенит» проиграл «Црвене Звезде»

Футболисты санкт‑петербургского «Зенита» уступили сербской «Црвене Звезде» в товарищеском матче.

Встреча прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола в матче стал защитник Никола Кнежевич, отличившийся на 82‑й минуте.

Перед матчем состоялась минута молчания, посвященная жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Кроме того, болельщики вывесили посвященный трагедии баннер со словами «Москва, 22.03. Скорбим».

По последним данным СК России, в результате нападения неизвестных в пятницу вечером погибли 133 человека. Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте.

30 марта команда Сергея Семака сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов» в 22‑м туре чемпионата России.