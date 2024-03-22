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«Спартак» представил список игроков, которые отправятся на матч с «Нефтчи»

Московский «Спартак» представил список футболистов, которые отправятся в Азербайджан на товарищеский матч с «Нефтчи». Напомним, встреча состоится 23 марта на «Нефтчи Арене» в Баку и начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Спартак» представил список игроков, которые отправятся на матч с «Нефтчи»
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Список игроков «Спартака» на матч с «Нефтчи»

Вратари: Илья Свинов, Александр Селихов, Илья Тихомиров.

Защитники: Даниил Денисов, Георгий Джикия, Леон Классен, Павел Маслов, Томаш Тавареш, Никита Чернов, Дмитрий Иванников.

Полузащитники: Тео Бонгонда, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Егор Гуляев, Максим Никифоров, Антон Рощин, Иван Старков.

Нападающий: Александр Соболев.

В Москве останутся Роман Зобнин, Хесус Медина и Виктор Мозес, которые будут работать по индивидуальной программе. Также сообщается, что тренерский и медицинский штабы красно-белых решили поберечь Алексиса Дуарте и Наиля Умярова.

Напомним, в июле 2023 года «Спартак» и «Нефтчи» заключили соглашение о спортивном сотрудничестве сроком на два года. Также летом 2023-го красно-белые в товарищеском матче, который проходил в Москве, победили «Нефтчи» со счётом 2:0.

Футбол
Даниил Денисов
Томаш Тавареш
Алексис Дуарте
Илья Свинов
Леон Классен
Илья Тихомиров
Руслан Литвинов
Наиль Умяров
Павел Маслов
Михаил Игнатов
Иван Старков
Георгий Джикия
Дмитрий Иванников
Александр Соболев
Никита Чернов
Виктор Мозес
Роман Зобнин
Александр Селихов
Спартак
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