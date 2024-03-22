Хавьер Пасторе считает, что Неймар мог добиться большего в футболе.

«Феномен, очень хороший человек. Он живет так, как хочет, и никто не вправе распоряжаться его жизнью. Никогда не видел такого талантливого игрока, как Ней, если не считать Месси. У него есть все качества... Реакция? Самая лучшая. Скорость? Он молниеносен. Работа с мячом? Лучший. Дриблинг? Он делает то, что хочет. Гол? Любой ногой. Прыжки? Он прыгает высоко. У него есть все.

Если вы назовете игрока мечты, каким вы его видите, вы скажете – Неймар. Если бы он хотел, то боролся бы за «Золотой мяч» с Месси, Криштиану и кем угодно еще, но он живет по-другому, он не живет футболом на 100%. Я очень люблю его, я много писал ему сейчас, во время его травмы. Вначале я ожидал увидеть в нем высокомерного человека, но я ошибся», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Хавьер Пасторе.