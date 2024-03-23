В Парагвае отреагировали на отмену матча со сборной России из-за теракта

Генсек Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф отреагировал на решение отменить товарищеский матч с российской сборной в связи с терактом в Подмосковье. Об этом пишет Sport24.

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В комплексе «Крокус Сити Холл» в пятницу, 22 марта, произошел теракт. Группа вооруженных людей ворвалась в здание, открыла стрельбу по безоружным людям, затем проследовала в зал, где расстреляла людей, пришедших на концерт группы «Пикник». Нападавшие также разбросали зажигательные шашки.

Матч России и Парагвая официально отменен

В теракте погибли 115 человек. В связи с терактом в России были отменены развлекательные и спортивные мероприятия. В частности, отменен назначенный на 23 марта товарищеский матч между сборными РФ и Парагвая.

«Мы с народом России и глубоко сожалеем о печальных событиях», — заявил Канонникофф.

В Российском футбольном союзе рассказали, в свою очередь, что стороны смогут провести встречу в другой период времени.