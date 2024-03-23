На матче Россия – Парагвай отменят все развлекательные мероприятия

Все планировавшиеся перед матчем Россия – Парагвай развлекательные мероприятия будут отменены в связи с терактом в Москве.

Ранее планировалась развлекательная программа перед матчем Россия – Парагвай, который может состояться 25 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. В рамках программы должны были пройти сценические представления и выступить артисты, а сама программа была приурочена к 90-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Как сообщает источник, в связи с терактом в «Кропус Сити Холл» все развлекательные мероприятия перед матчем были отменены