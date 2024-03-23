Матч футбольной Первой лиги "Тюмень" - "СКА-Хабаровск" перенесен

Встреча 24-го тура Мелбет - Первой лиги между футбольными клубами "Тюмень" и "СКА-Хабаровск", которая должна была состояться в Тюмени в субботу, перенесена. Об этом сообщает пресс-служба тюменского клуба.

"На традиционном предматчевом совещании этот вопрос был обговорен с представителями команд. Основание - приказ областного департамента по спорту и молодежной политике об отмене всех спортивных и физкультурных массовых мероприятий на территории Тюменской области 23 и 24 марта. Новая дата проведения игры будет сообщена Футбольной национальной лигой позднее", - говорится в сообщении.

Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться. В Москве на ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия, аналогичные решения приняли во многих других регионах.