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Тренер Гладилин обвинил сербов в провальной игре с Россией

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин после товарищеского матча сборной России против сборной Сербии в интервью «Газете.Ru» заявил, что сербская команда виновата сама в том, что не смогла ничего противопоставить соперникам.

Экс-тренер «Спартака» обвинил сербов в провале в игре с Россией
© РИА Новости
«Сербы сами виноваты в том, какое развитие получила эта игра. Они нарушили правила, за что был удален игрок и назначен пенальти. Поэтому всю игру наша команда провела с преимуществом. Это был ключевой момент», — заявил Гладилин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

Ранее экс-арбитр ФИФА обвинил сербов в несерьезном отношении к игре с Россией.

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