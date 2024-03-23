В РФС заявили о переносе всех матчей тура

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» приняло решение о переносе на резервные даты матчей ближайшего тура в соревнованиях, которое проводятся под эгидой организации, рассказали в пресс-службе союза.

Теракт в комплексе произошел в пятницу, 22 марта. По данным СК РФ, погибли 133 человека, госпитализированы в клиники Москвы и Подмосковья 107 человек.

«Перенести проведение матчей всех спортивных соревнований по футболу (всех его спортивных дисциплин и разновидностей) под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, которые должны были быть проведены 23 и 24 марта 2024 года», — отметили в РФС.

В организации пояснили, что точные даты и время проведения матчей будут объявлены дополнительно.

Ранее в союзе сообщили, что в связи с терактом, произошедшим в Красногорске, РФС и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая.