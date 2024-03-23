Футболистки ЦСКА обыграли «Звезду‑2005» в матче Суперлиги

Московский ЦСКА одержал победу над пермской «Звездой‑2005» в матче третьего тура женской Суперлиги.

Встреча прошла в Перми и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе армейского клуба мячи забили Габриэль Онгене и Франциска Ордега.

За хозяев отличилась Анастасия Шлапакова. ЦСКА с 9 очками возглавляет турнирную таблицу, «Звезда‑2005» (1) идет восьмой.

Другие матчи тура, которые были запланированы на ближайшие дни, перенесены на резервные даты решением Российского футбольного союза в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.